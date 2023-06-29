До России добрался кроссовер Geely Haoyue L

Один из дилеров привез в Россию новый кроссовер Geely Haoyue L. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года без пробега просят 3 850 000 рублей.

Премьера Geely Haoyue L состоялась в начале ноября. Длина модели составляет 4860 мм, ширина - 1910 мм, а высота - 1770 мм. Размер колесной базы равен 2825 мм. Клиренс - 200 мм. Автомобиль получил большую решетку радиатора с вертикальными ламелями, светодиодную оптику, спойлер и выхлопную систему с двумя патрубками.

Кроссовер отличается полностью пересмотренным салоном с большим количеством поверхностей с мягкой отделкой, цифровой приборной панелью 10,25 дюйма и широкоформатным тачскрином мультимедиа 12,3 дюйма.