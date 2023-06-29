BMW высоко оценивает потенциал водородных электромобилей

BMW делает ставку на водородные электромобили
К 2035 году силовые агрегаты на водородных топливных элементах станут бюджетным вариантом для ряда моделей электромобилей BMW. Дело в том, что новая технология компактных водородных баков позволит дешево устанавливать водород в автомобильные платформы, передает SPEEDME.RU.
Электромобили на топливных элементах (FCEV) выпускают ограниченным тиражом, а дефицит заправочных станций сделали их дорогими. Однако, как отметил руководитель водородной программы BMW Юрген Гульднер, при масштабном производстве FCEV дешевле и устойчивее, чем BEV.
Если у последнего прототипа BMW FCEV, iX5 Hydrogen, есть два больших бензобака, то теперь поставщики работали над производством меньших резервуаров. Гульднер уверен, что инновации позволят BMW рассмотреть возможность дальнейшего производства таких машин.
Не исключено, что первый электромобиль BMW на топливных элементах (FCEV), станет вариантом нового электрического кроссовера iX. Его производство начнется до 2030 года. Однако BMW еще официально не заявила о будущем выпуске какой-либо модели. Тем не менее стратегия BMW смоделирована на развертывании автомобилей с батарейным питанием (BEV).