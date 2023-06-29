BMW высоко оценивает потенциал водородных электромобилей

К 2035 году силовые агрегаты на водородных топливных элементах станут бюджетным вариантом для ряда моделей электромобилей BMW. Дело в том, что новая технология компактных водородных баков позволит дешево устанавливать водород в автомобильные платформы, передает SPEEDME.RU.

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Электромобили на топливных элементах (FCEV) выпускают ограниченным тиражом, а дефицит заправочных станций сделали их дорогими. Однако, как отметил руководитель водородной программы BMW Юрген Гульднер, при масштабном производстве FCEV дешевле и устойчивее, чем BEV.

Если у последнего прототипа BMW FCEV, iX5 Hydrogen, есть два больших бензобака, то теперь поставщики работали над производством меньших резервуаров. Гульднер уверен, что инновации позволят BMW рассмотреть возможность дальнейшего производства таких машин.