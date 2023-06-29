Стала известна цена декоративных деталей автомобилей Aurus

ФГУП «НАМИ» готов приобрести три декоративные накладки для салона автомобиля Aurus Senat за 145,2 тыс. рублей, следует из технического задания на поставку, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

© Газета.Ru

В документе указано, что декоративные вставки для левой и правой стойки кузова, а также нижняя поперечная панель перегородки должны быть изготовлены на каркасе из ABS-пластика и покрыты шпоном из корня тополя, а также лаком немецкой фирмы Voteller. Замена отделочных материалов аналогами не допускается, подчеркивается в техзадании.

В документе особо оговаривается, что поставка деталей с выставочных образцов либо восстановленных элементов не допускается. Поставщик должен предоставить гарантию на детали в 1 год.

Автомобили Aurus разработаны в рамках проекта «Кортеж» — семейства автомобилей для первых лиц государства и для продажи частным покупателям. В линейку входят седаны и лимузины Senat, внедорожники Komendant и минивэны Arsenal.