Обновленный Lexus ES получил современную электронику и стал дороже

Североамериканское подразделение Lexus выводит на рынок седан ES 2024 модельного года. Как сообщает журнал Auto.ru, автомобиль уже обновлялся в предыдущие годы, из-за чего перечень изменений вышел небольшим — он затронул преимущественно оснащение.

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Теперь для комплектаций Base, Luxury, F Sport Design и F Sport Handling доступен набор Technology Package. В него входят мультимедиа Lexus Interface с 12,3-дюймовым тачскрином, проекционным дисплеем, голосовым помощником. Вдобавок идет смарт-ключ и возможность обновления программного обеспечения «по воздуху». Отметим, что для американского рынка такие опции от Lexus не новы, однако теперь они предлагаются пакетом.

В дизайне изменились лишь колесные диски — новые 18-дюймовые детали имеют отделку Vapor Chrome. Они по умолчанию входят в Ultra Luxury и доступны за доплату для Luxury.