Обновленный Lexus ES получил современную электронику и стал дороже
Североамериканское подразделение Lexus выводит на рынок седан ES 2024 модельного года. Как сообщает журнал Auto.ru, автомобиль уже обновлялся в предыдущие годы, из-за чего перечень изменений вышел небольшим — он затронул преимущественно оснащение.
Теперь для комплектаций Base, Luxury, F Sport Design и F Sport Handling доступен набор Technology Package. В него входят мультимедиа Lexus Interface с 12,3-дюймовым тачскрином, проекционным дисплеем, голосовым помощником. Вдобавок идет смарт-ключ и возможность обновления программного обеспечения «по воздуху». Отметим, что для американского рынка такие опции от Lexus не новы, однако теперь они предлагаются пакетом.
В дизайне изменились лишь колесные диски — новые 18-дюймовые детали имеют отделку Vapor Chrome. Они по умолчанию входят в Ultra Luxury и доступны за доплату для Luxury.
Моторы не изменились. Двигатели представлены 2,5-литровым V4, 3,5-литровым V6 и гибридной системой на основе двигателя на 2,5 литра. При этом начальная цена базовой версии выросла в цене — с 42 490 долларов до 43 190 долларов. Бензоэлектрические Lexus ES в комплектациях Luxury и Ultra Luxury подорожали на 1100 долларов — до 53 480 долларов.