Трехрядный полностью электрический кроссовер Ford выйдет в 2025 году

Ford разрабатывает внедорожник EV, гладкий, как скоростной поезд
Ford планирует начать продажи нового трехрядного полностью электрического кроссовера в 2025 году, сообщает Carscoops со ссылкой на Дага Филда, технического директора Ford, который анонсировал автомобиль во время недавней презентации.
Слайд презентации оригинально визуализирует разгонные характеристики электромобиля: трехрядный внедорожник изображен внутри салона сверхскоростного экспресса. Ford называет все еще безымянную модель «вашим личным сверхскоростным пассажирским экспрессом» и обещает свести к минимуму лобовое сопротивление, чтобы обеспечить максимальные характеристики ускорения.
Хотя до производства концепта еще несколько лет, некоторые технические характеристики уже известны. Во-первых, он будет оснащен легкой батареей следующего поколения, рассчитанной на 560 км пробега без подзарядки. Зарядка в течение 10 минут пополнит запас энергии на 240 км (