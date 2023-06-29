Трехрядный полностью электрический кроссовер Ford выйдет в 2025 году

Ford планирует начать продажи нового трехрядного полностью электрического кроссовера в 2025 году, сообщает Carscoops со ссылкой на Дага Филда, технического директора Ford, который анонсировал автомобиль во время недавней презентации.

© ПроКроссовер.ру

Слайд презентации оригинально визуализирует разгонные характеристики электромобиля: трехрядный внедорожник изображен внутри салона сверхскоростного экспресса. Ford называет все еще безымянную модель «вашим личным сверхскоростным пассажирским экспрессом» и обещает свести к минимуму лобовое сопротивление, чтобы обеспечить максимальные характеристики ускорения.