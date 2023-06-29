Lexus ES стал современнее и дороже

Компания Lexus осовременила седан ES. Обновление Lexus ES получилось довольно скромным: единственным внешним изменением стали 18-дюймовые диски для топовой комплектации, а список оснащения расширился за счет появления пакета современной электроники. Последний доступен за доплату уже в «базе» и включает мультимедийную систему с 12,3-дюймовым тачскрином, проекционный дисплей, голосового ассистента и возможность обновления «по воздуху». Выросли и цены: на рынке США модель подорожала на 700–1100 долларов в зависимости от комплектации (примерно 60-94 тысячи рублей по актуальному курсу).

© Motor.ru / Lexus ES

Lexus ES нынешнего поколения присутствует на рынке уже пять лет. В 2021—2022 годах модель обновлялась, но принципиальных изменений не было. Самое заметное новшество за два рестайлинга прошлых лет — слегка пересмотренный интерьер, появление адаптивной оптики и доработка тормозной системы.

С переходом в 2024 модельный год ES пересмотрели комплектации, добавив расширенный пакет электроники Technology Package, который доступен за дополнительную плату начиная с исполнения Base. Упомянутые 18-дюймовые диски с отделкой Vapor Chrome вошли в список оснащения комплектации Ultra Luxury и являются опцией для нижестоящей версии Luxury.

Lexus

Lexus

Lexus

Lexus

Lexus

Lexus

Lexus

Lexus

Lexus

Lexus

На рынке США модель доступна с базовым 2,5-литровым двигателем мощностью 207 лошадиных сил, V6 объемом 3,5 литра на 306 сил и с гибридной установкой на базе мотора 2.5. У местных дилеров обновленный Lexus ES появится в течение лета и будет стоить от 43 190 долларов — на 700 долларов дороже, чем дорестайлинговый седан.