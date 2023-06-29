Иранская Saipa рассказала о проблемах с авто для российского рынка

Генеральный директор Saipa Мохаммад Али Тимури в беседе с Khodrobank рассказал о том, что мешает компании интегрироваться в мировую экономику, какие проблемы с качеством есть у выпускаемой продукции и назвал цену для нашего рынка.

© Saipa Shahin / Khodrobank

По словам Тимури, в прошлом году ежедневно завод выпускал 1050 автомобилей, но 92% машин отправлялись не дилерам, а на стоянки, потому что были недоукомплектованы. На аренду площадей под склады было потрачено более четырёх миллиардов томанов (почти 1 млн долларов). В среднем авто простояли в ожидании компонентов полтора года.

По словам представителя Saipa, люди не посещали автосалоны из-за низкого качества автомобилей, но теперь, уверяет господин Тимури, модели, разработанные Saipa совместно с иностранными партнёрами, прошли серьёзную трансформацию, поэтому ситуация должна исправиться.

Глава Saipa сообщил, что Saipa Shahin, например, отгружается с завода для поставок в Россию по цене 11 000 долларов, а у нас седан продают по цене уже 19 000 долларов.

Однако как и какие автомобили Saipa отгружает в Россию, не совсем понятно: иранский автопром забуксовал с выходом на наш рынок.

Saipa Shahin / Khodrobank