«Автотор» ищет автопроизводителя на замену BMW

«Да, идут. В том числе с теми, кто будет, условно говоря, работать в классе BMW. Но у нас нет первостепенной задачи заменить кого-то. Есть бизнес-задача, чтобы мы работали во всех классах, и была прибыль. Мы должны дать те потребительские качества, какие дает BMW», — сказал Горбунов в ответ на вопрос, ведет ли компания переговоры с премиальными автомобильными брендами.