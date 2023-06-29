Заводом «Москвич» будет руководить немец

Столичный завод «Москвич» объявил о назначении нового генерального директора — им стал немецкий менеджер и предприниматель Ханс-Петер Мозер. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

«Решением Совета директоров АО МАЗ «Москвич» Ханс-Петер Мозер назначен генеральным директором компании с 29 июня 2023 года», — заявили в пресс-службе.

Ранее занимавший должность Дмитрий Пронин стал председателем Совета директоров АО МАЗ «Москвич». С чем связаны кадровые перестановки — не уточняется.

В пресс-службе отметили, что Мозер уже работал в российской автопромышленности — с 2013 по 2022 год он занимал на «КамАЗе» должность главы проекта «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей». Там немец отвечал за создание семейства автомобилей К5. До этого он работал в европейской компании «Кнорр Бремзе» — она выпускает комплектующие для грузового транспорта.