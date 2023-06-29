Седан Kia Cerato нового поколения сменит имидж

У модели будет более агрессивный облик. Предполагается, что премьеру свежая четырехдверка справит в конце этого – начале следующего года.

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Во многих странах, включая Россию, модель Kia гольф-класса знают под именем Cerato, в Северной Америке она зовется Forte, ну а в Корее и Китае это K3. Актуальное поколение дебютировало в 2018 году, рестайлинг провели в 2021-м. Кстати, на домашнем рынке и в Австралии наряду с седаном сегодня представлен еще и пятидверный хэтчбек. И вот на подходе Kia Cerato следующей генерации: замаскированную четырехдверку застукали на родине марки, фото выложили на местной онлайн-площадке Naver в сообществе MotorsJason (пользователь с ником 수원ll코7).

Седан сменит имидж, внешность сделают гораздо агрессивнее, чем у нынешней модели. Главные фишки грядущего Kia Cerato – вертикальные блоки фар (с «продолжением» в верхней части) и «клыкастые» задние фонари. Кроме того, машине достанутся довольно крупные задние окошки. Перейдет ли в новое поколение хэтч – информации пока нет.

Габариты следующей четырехдверки еще неизвестны. Длина нынешнего седана Kia K3 для Кореи равна 4645 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1440 мм, колесная база – 2700 мм.

В салон папарацци не заглянули. Скорее всего, внутри появится изогнутое табло, то есть спрятанные под одним стеклом виртуальная приборка и тачскрин мультимедийной системы.

О технике данных тоже нет. Актуальная четырехдверная модель в Корее доступна с бензиновым атмосферником 1.6 и вариатором, хэтчбеку положены турбочетверка 1.6 T-GDI и семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. В некоторых странах в гамму еще входит двухлитровый атмосферный мотор.

Ожидается, что новый седан Kia Cerato дебютирует в конце этого – начале следующего года. Причем сами корейцы не уверены в том, что им оставят модель: они полагают, будто свежую четырехдверку будут продавать только на внешних рынках. Так ли это – узнаем уже после премьеры.