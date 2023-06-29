Гаишник переплыл реку, чтобы задержать пьяного виновника ДТП

В Костроме сотрудник ГИБДД переплыл реку, чтобы задержать пьяного виновника ДТП. Об этом сообщает УМВД России по Костромской области.

Полицейские начали погоню за водителем Toyota Prius, который опасно маневрировал на дороге и проигнорировал требование об остановке. В одном из районов города местные жители решили помочь автоинспекторам, перекрыв дорогу своими машинами и встав на пути нарушителя, но лихач врезался в один из автомобилей и наехал на пешехода.

Позже полицейские обнаружили брошенную Toyota в кустах в 7 км от города, а водителя с пассажиркой нашли на берегу реки Кострома. Заметив полицейских, мужчина прыгнул в реку. Инспектор ДПС бросился за ним в воду и на противоположном берегу задержал нарушителя вместе с подоспевшими коллегами.