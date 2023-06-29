Эксперты составили топ-5 лучших авто на вторичке за 400 000 рублей

Сейчас довольно сложно представить себе жизнь без личного автомобиля. Купить новую машину в современных реалиях может не каждый россиянин. Большинство наших граждан рассматривают покупку машины на вторичном рынке. Редакция сайта «На автотрассе» составила рейтинг лучших автомобилей за 400 000 рублей.

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Лучшим автомобилем на вторичном рынке РФ за 400 000 рублей стал седан Ford Focus. Это наиболее востребованная модель за хорошее соотношение цены и качества. У машины достойное оснащение и высокий уровень комфорта и надежности. За 400 000 рублей можно будет прибрести Ford Focus 2008-2009 года выпуска. Это будет машина с пробегом 200-250 тысяч километров на механике и с моторами рабочим объемом 1,6 или 2,0 литра.

Еще один отличный вариант за 400 000 рублей, который может порадовать своей привлекательной внешностью и надежностью. За указанную сумму можно приобрести модель 2008-2009 года выпуска с пробегом 250 000 километров. Машина будет оснащена двигателем рабочим объемом 1,6 литра и механической коробкой передач.

Также за сумму 400 000 рублей можно рассмотреть к покупке подержанный Renault Fluence. По внешности и оснащению модель выглядит интересно, но могут возникнуть проблемы с обслуживанием, так как мало специалистов именно по этой модели Renault. При озвученном бюджете можно купить Renault Fluence 2009-2011 годов выпуска с пробегом 200 000 километров. По технике это будет седан с 1,6-литровым двигателем, механической или автоматической коробкой передач.

В техническом плане эта модель во многом аналогична модели Chevrolet Cruze. За 400 000 можно будет рассмотреть автомобиль 2009-2011 годов выпуска с пробегом 250-300 тысяч километров. Машина может быть с двигателем 1,6 или 1,8 а также с механической коробкой передач.