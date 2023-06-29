Эксперты составили топ-5 лучших авто на вторичке за 400 000 рублей

Ford Focus возглавил топ-5 лучших автомобилей на вторичном рынке РФ за 400 000 рублей
Сейчас довольно сложно представить себе жизнь без личного автомобиля. Купить новую машину в современных реалиях может не каждый россиянин. Большинство наших граждан рассматривают покупку машины на вторичном рынке. Редакция сайта «На автотрассе» составила рейтинг лучших автомобилей за 400 000 рублей.
Лучшим автомобилем на вторичном рынке РФ за 400 000 рублей стал седан Ford Focus. Это наиболее востребованная модель за хорошее соотношение цены и качества. У машины достойное оснащение и высокий уровень комфорта и надежности. За 400 000 рублей можно будет прибрести Ford Focus 2008-2009 года выпуска. Это будет машина с пробегом 200-250 тысяч километров на механике и с моторами рабочим объемом 1,6 или 2,0 литра.
Еще один отличный вариант за 400 000 рублей, который может порадовать своей привлекательной внешностью и надежностью. За указанную сумму можно приобрести модель 2008-2009 года выпуска с пробегом 250 000 километров. Машина будет оснащена двигателем рабочим объемом 1,6 литра и механической коробкой передач.
Также за сумму 400 000 рублей можно рассмотреть к покупке подержанный Renault Fluence. По внешности и оснащению модель выглядит интересно, но могут возникнуть проблемы с обслуживанием, так как мало специалистов именно по этой модели Renault. При озвученном бюджете можно купить Renault Fluence 2009-2011 годов выпуска с пробегом 200 000 километров. По технике это будет седан с 1,6-литровым двигателем, механической или автоматической коробкой передач.
В техническом плане эта модель во многом аналогична модели Chevrolet Cruze. За 400 000 можно будет рассмотреть автомобиль 2009-2011 годов выпуска с пробегом 250-300 тысяч километров. Машина может быть с двигателем 1,6 или 1,8 а также с механической коробкой передач.
Замкнул пятерку самых лучших автомобилей на вторичном рынке РФ за 400 000 рублей автомобиль Nissan Tiida первого поколения. Это будет машина 2005-2007 года выпуска. Машина надежная и комфортная, а под капотом установлен 1,6-литровый двигатель, который работает в паре с механической коробкой передач.