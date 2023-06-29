Infiniti покажет четыре новинки за четыре года

Компания Infiniti представит четыре новых автомобиля до конца 2027 года. На встрече с дилерами, которые обеспокоены падающими продажами, японская фирма раскрыла планы по обновлению стареющего модельного ряда, пишет Automotive News. В ближайшие годы Infiniti покажет четыре новые модели. Ожидается, что в их числе окажутся рестайлинговый QX80, новый QX65 и два электромобиля, один из которых будет соперничать с Tesla Model S.

© Motor.ru / Infiniti QX80

Обновленный QX80 должен увидеть свет летом 2024 года. Сообщается, что его цена составит 100 тысяч долларов (8,6 миллиона рублей), что станет ощутимой прибавкой по сравнению с нынешними 72 тысячами (6,3 миллиона). Модели обещают смелый дизайн с оглядкой на Range Rover и салон в духе Mercedes-Maybach GLS с единым 24-дюймовым дисплеем, просторным третьим рядом и датчиками для автоматической настройки климата.

V8 уступит место шестицилиндровому двигателю с двойным наддувом, которому прочат отдачу 457 лошадиных сил.

Через год Infiniti представит новый кроссовер QX65. Он будет представлять собой купеобразную версию QX60 по аналогии с QX55. Известно, что он получит бензиновый мотор — вероятно, это будет 299-сильный V6 объемом 3,5 литра от QX60.

Что касается электромобилей, то марка все же решила попытаться нагнать конкурентов. Батарейный первенец Infiniti станет преемником Q70: это будет «седан в стиле фастбэк» с задней частью в духе Porsche. Премьера ожидается в конце 2026 года, а в 2027-м появится второй электрокар — кроссовер с футуристичной внешностью, напоминающий QX50.