ГИБДД объявила даты рейда по электросамокатам

В ближайшие выходные, 1-2 июля, ГИБДД проведет в Москве мероприятие, направленное на профилактику нарушений среди пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедистами. Об этом представители Госавтоинспекции сообщили в Telegram-канале.

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В ГИБДД объявили, что целью рейда станут повышение безопасности пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, предупреждение дорожно-транспортного травматизма и пропаганда соблюдения ПДД.