Ford Fusion Energi PHEV отозван из-за высокого риска возгорания

Как сообщает издание SPEEDME.RU, отзывная кампания затрагивает 14 452 седанов. Проблема заключается в том, что модуль управления питанием батареи может повредиться при работе устройства прерывания тока.

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Уточняется, что работа CID приводит к избыточному напряжению и току, который протекает через BECM, что вызывает остановку или пожар в зоне BECM. Американскому автопроизводителю еще предстоит обнаружить главную причину активации настоящего прерывания устройства в аккумуляторных элементах.