На аукционе продадут уникальный двухдверный Mercedes-Benz 300 SEL
В августе на аукционе Bonhams выставят на торги единственный двухдверный образец Mercedes-Benz 300 SEL. Согласно описанию, этот седан превратили в купе в итальянском ателье Pininfarina.
Сам Mercedes-Benz никогда не выпускал 300 SEL в кузове купе. Считается, что некий голландский предприниматель обращался в компанию с просьбой построить двухдверную модификацию, однако ему отказали. Тогда он пошел в ателье и передал им седан 1969 года выпуска.
Дизайнеры спроектировали для машины полностью новый кузов с уникальным оформлением передней части и кормы, а также новыми стойками. Панели сделали вручную, из стали. Начинка осталось той-же — 6,3-литровый двигатель V8 с мощностью в 250 л.с., с механической коробкой передач.
Предполагается, что постройка уникального авто обошлась примерно в 1 млн долларов по современным меркам. При этом сам заказчик машиной почти не пользовался и ездил с шофером. Купе выставили на продажу без полировки и восстановления — на кузове есть царапины и ржавчина. Выручить за него аукционисты надеются от 400 до 600 тысяч долларов.