На аукционе продадут уникальный двухдверный Mercedes-Benz 300 SEL

В августе на аукционе Bonhams выставят на торги единственный двухдверный образец Mercedes-Benz 300 SEL. Согласно описанию, этот седан превратили в купе в итальянском ателье Pininfarina.

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Сам Mercedes-Benz никогда не выпускал 300 SEL в кузове купе. Считается, что некий голландский предприниматель обращался в компанию с просьбой построить двухдверную модификацию, однако ему отказали. Тогда он пошел в ателье и передал им седан 1969 года выпуска.

Дизайнеры спроектировали для машины полностью новый кузов с уникальным оформлением передней части и кормы, а также новыми стойками. Панели сделали вручную, из стали. Начинка осталось той-же — 6,3-литровый двигатель V8 с мощностью в 250 л.с., с механической коробкой передач.

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