Toyota показала гибридный Hilux

Компания Toyota привезла на африканское ралли гибридный Hilux. Уже известно, что пикап выйдет на рынок Австралии в первой половине 2024 года и будет подкупать низким расходом топлива и улучшенной динамикой. Двигатель такой машины — это дизель 2.8, который без 48-вольтовой надстройки развивает 204 лошадиные силы и 500 Нм крутящего момента. Коробка — шестидиапазонный автомат. Помимо MHEV-системы, в гамме модели останутся младший дизель 2.4 и бензиновый агрегат объемом 2,7 литра.

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У пикапа Toyota Hilux появится серийная гибридная версия. Прототип такой машины компания привезла на этап WRC в Кении, а Toyota Australia заявила, что Hilux MHEV добавят в местную гамму уже в первой половине следующего года. Установке MHEV на базе дизеля 2.8 в паре с шестидиапазонным автоматом стандартно будет предлагаться для исполнений 4x4 SR5 и Rogue Double Cab.

Toyota

Добавление стартер-генератора снизит расход на 10 процентов, но никак не повлияет, скажем, на буксировочные возможности. Более того, на гибридных «Хайлаксах» появится система старт-стоп, заметно уменьшится шумо- и вибронагруженность. Также обещана улучшенная производительность. Иными словами, пикапы с 48-вольтовой системой будут чуточку мощнее.

Toyota

Помимо Австралии, приоритетным рынком для Hilux MHEV станет Африка. Но здесь основной упор делается на снижение выборов углекислого газа и отсутствие инфраструктуры для полноценных PHEV-гибридов и электромобилей. Даже в таких развитых регионах, как Кения и Южная Африка, электрогенерация не всегда стабильная, так что решать климатические проблемы будут малой кровью.

Toyota