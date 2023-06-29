В Минпромторге заявили о восстановлении российского автопрома

Минпромторг заявил о восстановлении российской автомобильной промышленности. По итогам текущего года в министерстве «однозначно» ожидают превышения показателей прошлого года, причем как по продажам, так и по объемам сборки машин, пишет News.ru. В пресс-службе министерства отметили, что с января по май продажи новых автомобилей увеличились почти на шесть процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 414 тысяч автомобилей.

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«Отечественная автомобильная промышленность, как и рынок, однозначно вышли на этап восстановления. Ориентируясь на текущую положительную динамику, по итогам 2023 года мы однозначно ожидаем превышения результатов прошлого года, в том числе по производству», — сказали в пресс-службе Минпромторга.

Если авторынок в мае 2023 года вырос более чем вдвое, то объемы производства — в 11 раз. За последний весенний месяц с конвейеров российских заводов сошло 42,2 тысячи автомобилей. Однако стоит помнить об эффекте низкой базы: в конце весны 2022-го почти остановились как продажи, так и выпуск автомобилей из-за прекращения поставок комплектующих и закрытия заводов зарубежных брендов.