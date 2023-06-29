«Урал» представил грузовик для ралли-марафона «Шелковый путь-2023»

Автозавод «Урал» официально представил гоночную машину для ралли-марафона «Шелковый путь — 2023». Отечественная компания построила спортивный грузовик с колесной формулой 4x4 и капотной компоновкой. Автомобиль получил кабину Iveco TurboTech с носовой частью от Урал Next. За рулем «болида« участие в соревновании примет заводская команда UralMotorSport. Экипаж возглавит пилот Юрий Найман, штурманом выступит Дмитрий Вихренко, механиком — Алексей Попов.

© © Автомобильный завод «Урал» / ВКонтакте

Представители автозавода пока не раскрывают технические характеристики гоночной машины. Известно, что экипаж «Урала» возглавит пилот Юрий Найман. Штурманом на соревновании выступит Дмитрий Вихренко, а роль механика на себя возьмет Алексей Попов.

Автомобильный завод «Урал» / ВКонтакте

Ралли «Шелковый путь — 2023» пройдет с 6 по 15 июля 2023 года. В классе гоночных грузовиков выступят заводские команды КАМАЗа, МАЗа и ГАЗа. При этом автозавод «Урал» в этом году впервые примет участие в марафоне.