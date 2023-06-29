Появились "живые" фото нового Haval H5 на базе рамного пикапа

В Китае сфотографировали серийную версию нового внедорожника Haval H5, который выйдет на рынок в четвёртом квартале 2023 года.

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Примечательно, что на фото Haval H5 стоит рядом с Xiaolong Max, благодаря чему можно оценить реальные габариты новинки. Длина H5 составляет 5190 мм, межступичное расстояние у внедорожника равно 3140 мм.

Из выкладки Минпрома Китая известно, что для нового Haval H5 предусмотрен двухлитровый турбомотор мощностью 224 л.с. Инсайдеры прочат внедорожнику также 166-сильный дизель объёмом 2,0 литра. Линейка силовых агрегатов, как ожидается, также будет включать гибридные варианты трансмиссии.

На новой порции фото показали салон Haval H5, и в отличие от прошлого снимка у машины не чёрный, а светло-коричневый салон. В остальном - без изменений.

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Цена на Haval H5 неизвестна, но донорский пикап Great Wall King Kong Poer стоит в КНР от 99 до 114 тысяч юаней (1 170 000 - 1 345 000 рублей).

Ещё одной новинкой на базе грузовичка станет новый Haval H9.

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