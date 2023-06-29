Таможня ФРГ косвенно подтвердила возможность экспроприировать автомобили с российскими номерами в случае нарушения санкционного режима ЕС. Как сообщает ТАСС, об этом заявил представитель таможенного управления страны Андре Ленц.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что власти Германии якобы начали арестовывать машины с российскими номерами при попытке въехать в страну. Всего было зафиксировано порядка восьми подобных случаев.

Ленц объяснил, что согласно действующему постановлению Евросоюза о санкциях, запрещается напрямую или косвенно покупать, ввозить в ЕС и провозить транзитом ряд товаров, которые приносят России значительный доход. Это касается и тех случаев, если товары происходят или вывозятся из РФ.