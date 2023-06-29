Итальянцы показали улучшенный гибридный Jeep Wrangler 4XE

Итальянская компания Militem, занимающаяся доработкой автомобилей Jeep и Ram, представила роскошную версию Jeep Wrangler 4XE. Проект Militem Ferox-E объединил американские традиции полноприводных автомобилей и итальянское мастерство.

Визуально Ferox-E отличается от стандартного Wrangler 4XE иным оформлением передней части, матовой отделкой решетки радиатора, модифицированными бамперами и глянцево-черными акцентами. Установлены 20-дюймовые колёсные диски, а за доплату доступен 51-миллиметровый лифт-комлект. Спортивная версия без лифт-кита оснащена 22-дюмовыми дисками с массивными шинами 305/45.

Ferox-E получил модифицированную подвеску с новыми регулируемыми амортизаторами, торсионами и регулируемыми демпферами. При этом под капотом ничего нового. Jeep Wrangler 4XE 2024 года укомплектован 2,0-литровым четырехцилиндровым бензиновым мотором, двумя электродвигателями и 8-диапазонной автоматической коробкой передач. Общая мощность силовой установки – 375 л.с. Запас хода на электротяге – 50 км.

В салоне Ferox-E преобладает кожа. Ею перешиты передняя панель, рычаг переключения коробки и рулевое колесо. Дверные панели и багажное отделение отделаны углеродным волокном.