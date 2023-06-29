Renault вывела на тесты новый Scenic

Scenic пал жертвой малого спроса ещё в прошлом году, но Renault решила не отправлять модель в музей, а переформатировать её. Новый Scenic планируют выпустить в следующем году, и сейчас он вышел на дорожные тесты.

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На фото, опубликованных Motor1, прототип обклеен камуфляжной плёнкой с узким вырезом на оптике и нижней решётке радиатора. Последнее означает, что у автомобиля будет "маска", а не "гриль". Это неудивительно, так как Scenic оснастят трансмиссией E-Tech.

В мае 2022 года Renault представила Scenic Vision, который оснащён электромотором 218 л.с., водородным электрохимическим генератором мощностью 16 кВт, подзаряжающим батарею ёмкостью 40 кВт ч. Анонсированный запас хода - 750-800 км. В серийной версии от водородной составляющей откажутся, её могут заменить на "экстендер" в виде обычного бензинового ДВС.

Габариты нового Scenic также обрисованы на концепте: длина составляет 4490 мм, ширина - 1900 мм, высота - 1590 мм, размер колёсной базы - 2835 мм - это больше, чем у трёхрядного Grand Scenic, который снимут с производства до конца года.

Российская Газета / Motor1