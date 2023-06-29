Ineos показала первое изображение пикапа Grenadier Quartermaster

Компания Ineos показала первое изображение рамного пикапа Grenadier Quartermaster. Его, а также водородный Grenadier Hydrogen Fuel Cell покажут на Фестивале скорости в Гудвуде в середине июля. Там же раскроют подробности о модели, хотя и так известно, что грузовичок — плоть от плоти обычный Grenadier, только с кузовом. Следовательно, в гамме двигателей Grenadier Quartermaster будут бензиновые и дизельные «шестерки» BMW в паре c восьмидиапазонным автоматом.

© Motor.ru / Ineos Automotive

Компания Ineos Automotive показала первое изображение пикапа Grenadier Quartermaster. Официальная премьера грузовичка с двухрядной кабиной состоится 13 июля на Фестивале скорости в английском Гудвуде, и там же будет представлен экспериментальный Grenadier Hydrogen Fuel Cell на водороде. Оба автомобиля сначала покрасуются в паддоке First Glance, а затем проедут по маршруту традиционного хиллклайма.

Ineos Automotive

Grenadier Quartermaster — производная обычного Grenadier, построенного в сотрудничестве с австрийской Magna Steyr. Поэтому в техническом плане новшеств не ожидается. У внедорожника стальная рама лестничного типа и кузов из алюминия, стали и композитов. Спереди и сзади — подвешенные на пяти рычагах неразрезные мосты с пружинами и стабилизаторами поперечной устойчивости. Привод полный, с двухступенчатой раздаткой и блокировкой центра.

Ineos Automotive

Grenadier предложен в нескольких версиях: базовый двухместный фургон и пятиместный внедорожник. Кроме того, есть два особых исполнения, названные в честь мотоциклетных курток Belstaff: Trialmaster и Fieldmaster. Например, Trialmaster оснащен блокировками межколесных дифференциалов, шинами BFGoodrich All-Terrain T/A KO2, шноркелем и внешними «разгрузочными поясами», Fieldmaster — камерой заднего вида, подогревом передних сидений и двумя люкам.

Ineos Automotive