Omoda анонсировала электрическую новинку для России

Компания Omoda рассказала, как будет называться следующая модель, подготовленная для российского рынка: E5. Да, это знакомый кроссовер C5, но в формате электрокара.

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Однако характеристики модели пока не разглашаются. Ранее "РГ" рассказывала, что есть определённые разночтения в спецификациях для домашнего и экспортного рынков. Ожидается, что версия для РФ получит электромотор с отдачей 225 л.с., а запас хода на одной зарядке составит 450 км.

Точных данных по размерам Omoda E5 нет, но если и будут отличия от бензинового C5, то на сущие миллиметры. Длина C5 - 4400 мм при колёсной базе 2630 мм, ширина и высота равны 1830 мм и 1588 мм соответственно. Таким образом, по габаритам Omoda E5 является конкурентом "Москвича 3" (4410 х 1800 х 1660 мм, база - 2620 мм), который также представлен на российском рынке в двух итерациях - с ДВС и электрической трансмиссией.

Выход Omoda на российский рынок ожидается в четвёртом квартале 2023 года. Тогда линейка бренда в РФ будет состоять из трёх моделей: кроссоверов C5 и E5, а также седана S5, продажи которого начались в мае.