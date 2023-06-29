На российский авторынок вышел пикап GMC Sierra

Дилеры выставили на продажу пикапы GMC Sierra 2023 года, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления появились в классифайдах.

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Дилер из Новосибирска предлагает пикап со сдвоенной кабиной, двигателем 6.2 мощностью 420 л.с. и автоматической трансмиссией за 8,9 млн рублей. Автомобиль в исполнении Carbon Pro оснащен декоративными элементами из углеволокна, кожаными креслами со вставками оранжевого цвета и проектором для трансляции показаний приборов на лобовое стекло.

Пикап с 3,0-литровым дизелем мощностью 277 л.с. с более богатой кожаной отделкой салона с деревянными вставками на приборной панели тот же дилер предлагает за 9,7 млн рублей.