Очередь из машин на Крымский мост со стороны Кубани составляет 5 км

"В ходе проведения Минтрансом Республики Крым мониторинга досмотровых мероприятий на Крымском мосту установлено образование очереди со стороны Краснодарского края на Крымский мост до 5 км, время ожидания досмотра составило более двух часов", - написал Лукашенко.