Очередь на Крымский мост выросла до 4 км из-за дождя
Перед Крымским мостом образовалась четырехкилометровая пробка, рассказал министр транспорта республики Николай Лукашенко. Он пояснил, что очередь образовалась из-за сильного дождя. Об этом пишет «Интерфакс».
Лукашенко заметил, что время ожидания досмотра перед въездом на мост составляло до двух часов.
Министр отметил, что в настоящее время ливень прекратился. Вместе с тем, количество сотрудников на пунктах досмотра по-прежнему увеличено.
По данным агентства, в районе Керченского пролива действует штормовое предупреждение. В очереди на переправу со стороны Кубани стоят 250 машин.
Ранее сообщалось, что проезд по Крымскому мосту разрешен только легковому транспорту и автобусам. Весь транспорт подлежит обязательному досмотру.
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