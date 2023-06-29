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Очередь на Крымский мост выросла до 4 км из-за дождя

Перед Крымским мостом образовалась четырехкилометровая пробка, рассказал министр транспорта республики Николай Лукашенко. Он пояснил, что очередь образовалась из-за сильного дождя. Об этом пишет «Интерфакс».

Очередь на Крымский мост выросла до 4 км из-за дождя
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Лукашенко заметил, что время ожидания досмотра перед въездом на мост составляло до двух часов.

Министр отметил, что в настоящее время ливень прекратился. Вместе с тем, количество сотрудников на пунктах досмотра по-прежнему увеличено.

По данным агентства, в районе Керченского пролива действует штормовое предупреждение. В очереди на переправу со стороны Кубани стоят 250 машин.

Ранее сообщалось, что проезд по Крымскому мосту разрешен только легковому транспорту и автобусам. Весь транспорт подлежит обязательному досмотру.

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