В Россию привезли обновленную Honda

На российском рынке появился гибридный минивэн Honda Odyssey китайской сборки, выяснил корреспондент Autonews.ru, ознакомившийся с предложением автосалона у одного из дилеров.

За ввезенный по схеме параллельного импорта автомобиль продавец просит 7,59 миллиона рублей. Покупатель может приобрести машину пятого поколения в рестайлинговой версии, которая появилась в 2020 году. Минивэн оснащен гибридной силовой установкой, состоящей из четырехцилиндрового атмосферного двигателя объемом два литра и электромотора. Общая мощность — 215 лошадиных сил. Honda Odyssey производят в Китае — в Гуанчжоу и Ухане.

В мае на российском рынке появились Honda Odyssey 2023 пятого поколения в серебристом и белом цветах. Их стоимость варьировалась от 6,9 до 7,41 миллиона рублей в зависимости от комплектации.

Нынешний минивэн Honda Odyssey выпускается с 2013 года и уже перенес два рестайлинга. Американская версия автомобиля оснащена атмосферником V6 3.5 мощностью 284 лошадиных сил и десятиступенчатым «автоматом» собственной разработки.