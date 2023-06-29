Движение перекроют на ряде участков МКАД ночью 30 июня, сообщает в телеграм-канале Дептранс Москвы.

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"30 июня в ночное время с 01:00 до 05:00 будет временно закрыто движение для транспорта на нескольких участках МКАД в связи с проведением работ", – уточнили в ведомстве.

В столичном Дептрансе пояснили, где будет перекрыто движение:

от съезда с внутренней стороны МКАД на Сколковское шоссе до съезда с Можайского шоссе (в центр) на внутреннюю сторону МКАД;

на съезде со Сколковского шоссе (в область) на внутреннюю сторону МКАД;

на съезде со Сколковского шоссе (в центр) на внутреннюю сторону МКАД.

Дептранс Москвы попросил автомобилистов быть внимательными, а также заранее строить маршруты, учитывая временные ограничения.

Ранее в департаменте транспорта напомнили москвичам, что движение на разных участках в районе Госпитальной и Рубцовской набережных перекроют до 27 августа в связи с проведения строительных работ.