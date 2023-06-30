Новые автомобили Aston Martin получат кресла от Geely

В новых автомобилях компании Aston Martin появятся сиденья, разработанные специалистами Geely. По словам главы Департамента разработок британского бренда Роберто Федели, в будущих моделях не будет ключевых элементов стороннего производства. В основном Aston Martin собирается заимствовать готовые кресла и детали для климатических установок. Таким образом компания планирует удешевить разработку новых машин.

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В настоящее время Aston Martin пытается сократить затраты на разработку и производство новых автомобилей. В этом компании могут помочь готовые комплектующие технологических партнеров, одним из которых является Geely. По предварительным расчетам, использование компонентов китайского бренда позволит сократить список сторонних поставщиков примерно на треть.

Участие Geely в разработке новых моделей Aston Martin связано с недавней покупкой акций британского бренда. На сегодняшний день портфель китайского концерна насчитывает 17 процентов ценных бумаг. При этом представители Geely еще с прошлого года планировали интегрироваться в производство британских автомобилей.