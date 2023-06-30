На "Госуслугах" можно будет удаленно урегулировать ОСАГО по европротоколу

С 15 июля на "Госуслугах" будет доступно электронное урегулирование ОСАГО по европротоколу. До сих пор в электронном виде можно было оформить только извещение о ДТП. Теперь появится возможность оформить заявление о возмещении ущерба. Подаваться оно будет через личный кабинет на "Госуслугах".

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Там из профиля гражданина подтягиваются все необходимые данные по автомобилю и водителю. Затем в личном кабинете формируется полный пакет документов - к заявлению о страховом случае прикладываются копии всех документов, предусмотренных правилами ОСАГО. Все дальнейшее взаимодействие со страховщиком тоже может идти через личный кабинет. Например, автовладелец получает направление на ремонт, и соглашение о размере страховой выплаты, которое сейчас подписывается сторонами на бумаге, будет доступно и может быть подписано в электронном виде в личном кабинете автовладельца на "Госуслугах".

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Заявление будет считаться принятым, если предоставлены все предписанные законом документы. Если документов недостаточно, автовладелец получит уведомление, какие документы требуется еще приложить. Срок, в который он может дослать эти документы, не ограничивается, но рассмотрение заявления начинается с того момента, когда страховщику предоставлены все документы.

Далее страховая компания согласует с заявителем время и место для проведения осмотра автомобиля, необходимое уведомление также направляется в личный кабинет на "Госуслугах".

Изначально предполагалось, что водители смогут передать и фотографии о повреждениях автомобиля, на основании которых страховщик рассчитает стоимость ремонта.

Закон об ОСАГО предусматривает, что осмотр поврежденного автомобиля может осуществляться путем получения страховщиком от участника ДТП фото- и видеоматериалов в электронной форме. Чтобы они были достаточно полны и информативны для принятия решения о страховом возмещении, Банк России предложил предусмотреть участие представителя страховщика в таком осмотре - он даст советы автовладельцу, как и что фотографировать, и проследит, чтобы все необходимое было зафиксировано. Согласование такой процедуры может быть проведено на "Госуслугах", а загрузку фото или видео автовладелец сделает в своем личном кабинете на сайте страховой компании.

Если возможности провести такой дистанционный осмотр нет, то осмотры будут проходить в традиционном формате.

Но непосредственно с 15 июля такая функция едва ли заработает, хотя некоторые страховщики активно разрабатывают такой функционал. Например, компания ВСК собирается запустить такой сервис в сентябре. А в принципе, эта история должна заработать в полной мере в 2025 году. Во всяком случае, такую планку установил закон.