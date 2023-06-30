Большинство новых требований закона о такси получит отсрочку

Первого сентября этого года вступит в силу новый закон о такси. Однако часть его положений начнет действовать лишь с 2024-2025 годов. Соответствующий законопроект об отсрочке вступления в силу части требований уже подготовили депутаты Госдумы. Об этом вчера написали "Известия" со ссылкой на одного из соавторов законопроекта, члена думского комитета по экономической политике Станислава Наумова.

"Да, мы действительно подготовили такой законопроект, - подтвердил "Известиям" Станислав Наумов. - Это инициатива отрасли, в том числе Минтранс поменял свою позицию немножечко. Нужно спокойно дать возможность создать все механизмы и инструменты (для реализации закона, - прим.ред) и отложить часть требований. Сейчас ведем консультации с Минтрансом. Скорее всего, это будет межфракционный законопроект".

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Напомним, что ранее игроки рынка такси просили отложить вступление в силу некоторых положений нового закона, ссылаясь на то, что в новых экономических реалиях часть требований слишком затратна и нереализуема, по крайней мере в короткие сроки. Вступление в силу всех положений с первого сентября текущего года не позволило бы большинству водителей такси продолжить свою профессиональную деятельность.

По словам экспертов отрасли, новый закон о такси содержит много избыточных для текущего состояния рынка требований, которым водители и перевозчики должны соответствовать, чтобы получить разрешение на деятельность в такси. Без разрешений рынок не сможет легализоваться, а действующие легальные перевозчики уйдут в серую зону. Рынок перестанет быть экономически эффективным, случится критический отток водителей и партнеров из отрасли. Тем более, что в последнее время отток водителей и так происходит на фоне постоянно растущих издержек в отрасли - в частности, подорожания автомобилей и автозапчастей.

Кроме того, ряд региональных властей не готов к выполнению части норм, в частности, к ведению региональных реестров такси.

Депутаты предлагают, в частности, до первого сентября 2025 года отложить требование об обязательном полисе ОСАГО для получения разрешения на деятельность в такси. На время отсрочки отсутствие полиса ОСАГО не будет основанием для приостановления и аннулирования разрешения. До этого же срока будет отложено требование приостанавливать или аннулировать разрешения, если у перевозчика нет ОСГОПП. Дело в том, что отдельный закон об ОСГОПП, вступающий в силу первого сентября 2024 года, вводит специальные требования для такси. Поэтому водителям потребуется время на заключение договоров ОСГОПП по новым правилам.

До первого сентября 2024 года будет отложено и требование к водителям предоставлять справку о наличии или отсутствии непогашенной судимости. Сейчас получение справки занимает до 30 дней. И пока справка не получена, водители вынуждены простаивать и терпеть убытки в ожидании разрешения. За это время многие из них находят другую работу и уходят из отрасли.

До этого же срока будет отложено требование об аттестации водителей на знание города. Это связано с тем, что пока еще не создан механизм проведения такой аттестации и нет согласованных требований к объему знаний.

Под отсрочку до первого сентября 2024 года попали и требования связанные с ФГИС "Такси". Региональные реестры и сама система сейчас находятся на стадии создания.

Предполагается, что законопроект об отсрочке вступления в силу части требований закона о такси будет принят в ближайшее время.