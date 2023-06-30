Mazda тестирует прототип нового кроссовера CX-80

Ожидаемая Mazda CX-80 готовится вычесть продажи из Volkswagen Touareg, нового семиместного внедорожника, затравленного на тестах в Европе. Почти два года назад Mazda подтвердила поступление двух новых моделей в свой модельный ряд. Первый уже есть в продаже, CX-60, а второй трудно найти. Ожидается, что новая Mazda CX-80 поступит в продажу в конце года и поступит в продажу в начале следующей весны.

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Модель, которую мы уже показывали вам на превью в конце прошлого лета , и что, как видите, ее дизайн прослеживается. При взгляде спереди он копирует дизайн младшего брата с небольшими фарами, проникающими в решетку радиатора через тонкую световую полосу. Бампер также имеет те же линии и дизайн воздухозаборника с множеством вертикальных вставок, что и на CX-90.

Вид сбоку неудивителен, потому что Mazda увеличила колесную базу с большими задними дверями, размером со значительным количеством дополнительных миллиметров, что позволит разместить третий ряд сидений и семь сидений или иметь огромный объем багажника всего при пяти посадочных местах. Больше ничего, кроме этой детали, не изменится внутри этой новой Mazda CX-80, которая сохранит дизайн приборной панели со своим младшим братом. Новинка получит опцию трехзонного автоматического климат-контроля.

Основанный на той же заднеприводной платформе, что и CX-60, его линейка двигателей также будет такой же, как и у этой модели, четырех- и шестицилиндровые дизельные двигатели с технологией «e-Skyactiv D» MHEV мощностью 200 и 254 л.с. и подключаемый гибрид 327 CV PHEV, единственно возможный вариант с бензиновым двигателем, все с 8 АКПП и полноприводными вариантами «i-Activ AWD». Весной прошлого года Mazda оценила приход нового CX-80 во вторую половину года, а это значит, что его официальная презентация состоится после лета.