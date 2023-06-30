Модельный ряд Mercedes-Maybach получит обработку Night Series
Покупатели Mercedes-Maybach теперь могут выбрать дополнительный пакет отделки под названием Night Series, который содержит детали из розового золота и темного хрома, а также новые элементы внешней отделки. Все цены ожидаются.
Ночная серия доступна для всего текущего модельного ряда Maybach. Вы можете выбрать между белым, черным или сочетанием черного и серебристого для корпуса. Независимо от вашего выбора, автомобиль будет привлекать внимание благодаря уникальным легкосплавным дискам, украшенным многочисленными значками Maybach, втиснутыми между спицами. Посмотрите на изображения ниже, чтобы получить лучшее представление.
Интерьер обойдется легкой дизайнерской ретушью. Помимо прочего, владельцы смогут заказать отделку салона в новых белых, черных и перламутровых оттенках.