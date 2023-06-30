Модельный ряд Mercedes-Maybach получит обработку Night Series

Покупатели Mercedes-Maybach теперь могут выбрать дополнительный пакет отделки под названием Night Series, который содержит детали из розового золота и темного хрома, а также новые элементы внешней отделки. Все цены ожидаются.

Ночная серия доступна для всего текущего модельного ряда Maybach. Вы можете выбрать между белым, черным или сочетанием черного и серебристого для корпуса. Независимо от вашего выбора, автомобиль будет привлекать внимание благодаря уникальным легкосплавным дискам, украшенным многочисленными значками Maybach, втиснутыми между спицами. Посмотрите на изображения ниже, чтобы получить лучшее представление.