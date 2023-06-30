Салон нового рамного пикапа Fiat Titano показали на первом фото

На фото показано «приветственное движение» Fiat в цифровом кластере и в большом мультимедийном центре с изображением камеры 360°. Также раскрываются детали центральной консоли, обращенной к водителю, демонстрируя тот факт, что Fiat Titano имеет, среди прочего, блокировку заднего дифференциала и систему помощи при спуске Hill Assist.

© Fiat

FIAT

В тизере также фигурирует автоматическая коробка передач с кнопками активации функций Sport и Eco, а также селектор режима тяги. Сиденья показаны впервые с кожаной обивкой премиум-класса и прострочкой, улучшающей дизайн интерьера, а также с электрической регулировкой для дополнительного комфорта. В завершение рулевое колесо также обтянуто кожей и имеет логотип Fiat.

FIAT