Появился первый претендент на пустующий завод BMW в России

Китайская компания BAIC заинтересовалась площадкой «Автотора» в Калининграде. Изначально на мощностях планировали запустить локализованную сборку нескольких моделей BMW, однако после введения санкций со стороны Европейского союза и решения баварского автопроизводителя покинуть российский рынок, площадка пустовала. Сейчас же отечественный «Автотор» начал показывать ее новым автопроизводителям, которые могут запустить там свое производство. Одним из потенциальных партнеров стала компания BAIC.

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Председатель совета директоров «Автотора» Валерий Горбунов рассказал, что помимо китайского BAIC площадкой заинтересовался еще ряд зарубежных автопроизводителей.

Площадка простаивает с марта прошлого 2022 года. По изначальному контракту, заключённому между «Автотором» и BMW, еще с 15 марта 2022 года в Калининграде должна была стартовать локализованная сборка самых популярных в России моделей баварской компании. В частности, речь шла о кроссоверах X5, X6 и X7, а также о 5-й серии.

По словам представителей завода, мощность площадки по предварительным оценкам составляет не менее 50 тысяч автомобилей в год. При этом в прошлом году российская компания даже не успела до конца разместить все оборудование в помещении, предназначенном для BMW: так, например, на «Автоторе» осталось сварочное оборудование.