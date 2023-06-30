Появился первый претендент на пустующий завод BMW в России

Стал известен первый претендент на пустующий завод BMW в России
Китайская компания BAIC заинтересовалась площадкой «Автотора» в Калининграде. Изначально на мощностях планировали запустить локализованную сборку нескольких моделей BMW, однако после введения санкций со стороны Европейского союза и решения баварского автопроизводителя покинуть российский рынок, площадка пустовала. Сейчас же отечественный «Автотор» начал показывать ее новым автопроизводителям, которые могут запустить там свое производство. Одним из потенциальных партнеров стала компания BAIC.
Председатель совета директоров «Автотора» Валерий Горбунов рассказал, что помимо китайского BAIC площадкой заинтересовался еще ряд зарубежных автопроизводителей.
Площадка простаивает с марта прошлого 2022 года. По изначальному контракту, заключённому между «Автотором» и BMW, еще с 15 марта 2022 года в Калининграде должна была стартовать локализованная сборка самых популярных в России моделей баварской компании. В частности, речь шла о кроссоверах X5, X6 и X7, а также о 5-й серии.
По словам представителей завода, мощность площадки по предварительным оценкам составляет не менее 50 тысяч автомобилей в год. При этом в прошлом году российская компания даже не успела до конца разместить все оборудование в помещении, предназначенном для BMW: так, например, на «Автоторе» осталось сварочное оборудование.
О планах по запуску совместного производство российского «Автотора» и китайского BAIC впервые стало известно в конце мая текущего 2023 года. Тогда сообщалось, что до конца года компании совместными усилиями запустят в России сборку пяти моделей.