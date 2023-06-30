Крупные московские дилерские центры решили снизить цены на популярные автомобили. Как сообщает Autonews, речь в первую очередь идет о моделях, производители которых решили покинуть российский рынок.

Менеджеры объясняют, что центрам невыгодно долго держать автомобили, которые они не могут продать. Для них даже придумали насмешливое название — «памятники». Они занимают места на складах, которые нужны дилерам для новинок. Кроме того, вложенные в них средства нужны для закупки новой партии.

Снижения цен разные — от 30 до 400 тысяч. Так, в дилерском центре Hyundai объявили скидки на оставшиеся модели. В частности, кроссовер Tucson с двухлитровым двигателем и «автоматом» в топовой комплектации подешевел с 4,05 млн рублей до 3,950 млн. Еще сильнее подешевел Hyundai Santa Fe с полным приводом и автоматической коробкой передач — с 4,65 млн до 4,5 млн.

У Skoda скидки еще ощутимее. У дилера все еще можно купить Skoda Superb с 1,4 литровым бензиновым мотором и «роботом» в комплектации Style. В начале июня автомобиль продавался за 3,718 млн, а сейчас он подешевел до 3,3 млн . Продавец признался, что задача — продать все остатки до следующего месяца. Схожая ситуация и с кроссовером Karoq — он подешевел почти на 200 тысяч, до 3,4 млн рублей.