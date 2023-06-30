В штате Мичиган cмартфон в руках водителя объявлен вне закона

Жители штата Мичиган будут подпадать под действие нового закона, который почти полностью запрещает использовать мобильный телефон во время вождения автомобиля. Как пишет SPEEDME.RU, полиция в праве остановить человека, если увидит такое поведение.

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Новый закон полностью запрещает совершать или принимать звонки, отсылать или читать текст, смотреть или отправлять видео. Фактически этот закон просто запрещает трогать телефон, находясь за рулем.