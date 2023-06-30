В штате Мичиган cмартфон в руках водителя объявлен вне закона

Новый закон штата Мичиган запрещает держать смартфон за рулем
Жители штата Мичиган будут подпадать под действие нового закона, который почти полностью запрещает использовать мобильный телефон во время вождения автомобиля. Как пишет SPEEDME.RU, полиция в праве остановить человека, если увидит такое поведение.
Новый закон полностью запрещает совершать или принимать звонки, отсылать или читать текст, смотреть или отправлять видео. Фактически этот закон просто запрещает трогать телефон, находясь за рулем.
Жители Мичигана, которые впервые нарушили этот закона получат штраф в размере ста долларов США или 16 часов общественных работ. Последующие нарушения могут привести к штрафу уже в размере 250 долларов или 24 часам общественных работ, но, если кто-то совершит три нарушения в течении трех лет, суд потребует у водителя пройти курс повышения квалификации.