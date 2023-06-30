Эксперт предупредил о мошенничестве с участием водителей эвакуаторов

Злоумышленники могут позвонить россиянам, которые неправильно припарковали машины. С таким предупреждением выступил в эфире радио Sputnik заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он пояснил, что водитель эвакуатора может оказаться недобросовестным человеком, который освоил новый способ наживы. Эксперт подчеркнул, что такие люди через сообщников выманивают денежные средства у автовладельцев.

По словам Соловьева, в свободное от работы время водитель эвакуатора подъезжает к машине, но не забирает ее. Вместо этого его сообщник звонит владельцу по оставленному под стеклом автомобиля номеру и сообщает о том, что машину сейчас эвакуируют.

Звонок поступает неожиданно, поэтому человек в этот момент начинает паниковать. Прибежав к месту, где припаркован автомобиль, он видит эвакуатор. Водитель быстро садится в машину и уезжает. Однако сообщник сразу же перезванивает человеку для того, чтобы попросить перечислить ему деньги за предоставленную информацию, указал Соловьев.

Сумма, которую водитель может потерять, может доходить до десяти тысяч рублей, подчеркнул юрист.