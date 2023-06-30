Chery начала продавать в России замену Toyota Camry

Компания Chery запустила российские продажи седана Arrizo 8.

© Motor.ru / Chery Arrizo 8

Предварительные заказы на модель, выступающую в одном классе с ушедшей Toyota Camry, начали принимать в середине июня. Теперь же Arrizo 8 дебютировал официально, и Chery оценила в рублях ее топовое исполнение под названием Ultimate Special Version. Его стоимость составила 3 549 900 рублей, в то время как за базовую «восьмерку» просят от 3 399 900 рублей.

Chery Arrizo 8 в версии Ultimate Special Version отличают голубой оттенок кузова с золотистым декором и черная крыша, а также особая отделка салона. Как в комплектации Ultimate за 3 499 900 рублей, такой седан оснащен панорамной крышей с люком, системой помощи при смене полосы движения, климат-контролем с ароматизатором и аудиосистемой с 12 динамиками. Подушек безопасности здесь 10.

Chery

Chery

Chery

Chery

Chery

Chery

Chery

В базовом варианте Prestige (3 399 900 рублей) бизнес-седан D-класса, как называют его в Chery, предлагается с двухцветными колесными дисками, светодиодной оптикой, противотуманными фарами и повторителями поворотов. Включены в оснащение адаптивный круиз-контроль с автоматическим торможением и помощник при езде в пробке, а также единый кластер с двумя экранами диагональю 24,6 дюйма. У аудиосистемы в «базе» восемь динамиков.

В движение все Chery Arrizo 8 приводит 1,6-литровый турмодвигатель мощностью 186 лошадиных сил (275 Нм крутящего момента), сочетающийся с семидиапазонной роботизированной коробкой передач. С места до 100 километров в час седан разгоняется за 8,9 секунды, максимальная скорость — 205 километров в час.