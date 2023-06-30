Компонент зубной пасты будут использовать в АКБ электрокаров

Как сообщает SPEEDME.RU , на сегодняшний день золотым стандартом аккумуляторов электромобилей является литий-ионный элемент. Однако существуют более энергоемкие вещества. Вероятно, эксперты смогли сделать большой шаг вперед в этой области.

Известно, что металлический литий мог бы обеспечить больший запас хода, яем литий-ионные батареи сейчас. Однако последние обладают меньшей массой, что является большим плюсом при перевозке пассажиров.

Недостатком является то, что литий-металлические батареи могут обеспечивать такую плотность энергии только в течение короткого периода времени. Решение исследовательской группы состояло в том, чтобы заменить электролитическую жидкость на жидкость, содержащую фторированные компоненты, которые являются как отрицательно (анион), так и положительно заряженными (катион). Таким образом долговечность батареи будет увеличена.