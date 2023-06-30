В июне на российском рынке выросли цены на четыре автомобиля

В июне 2023 года на российском рынке подорожали автомобили двух моделей в четырех комплектациях, сообщает маркетинговое агентство НАПИ со ссылкой на собственный анализ прайс-листов автопроизводителей.

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«За месяц цены выросли всего на 4 комплектации, в т. ч. на электромобиль Moskvich 3e в комплектации Standard. Основной пик подорожания пришелся на апрель-май, так в апреле относительно марта выросли цены на 60 комплектаций, в мае относительно апреля — на 61 комплектацию», — отмечается в исследовании.

Кроссоверы «Москвич 3» в комплектации Standard с бензиновым двигателем подорожали на 1% или 22 тыс. рублей. После увеличения цены автомобиль с механической трансмиссией стоит 1 992 000 рублей, а с вариатором — 2 057 000 рублей. Электрический «Москвич» в том же исполнении подорожал на 2% или 58 тыс. рублей — до 3 558 000 рублей.