АвтоВАЗ восстановил единственный концепт-кар Rapan

Музей АвтоВАЗа восстановил один из самых необычных концепт-каров в истории — Lada Rapan. Сообщество «На заводе» в социальной сети «Вконтакте» разместило видео, в котором показаны основные этапы реставрации автомобиля, а также процесс возвращения «Рапана» обратно в музей отечественного автопроизводителя. Для того чтобы восстановить кузов и внутреннюю отделку автомобиля, работники полностью разобрали концепт-кар.

© © На заводе / ВКонтакте

Экспериментальный концепт-кар Lada Rapan разработали дизайнеры и инженеры департамента технического развития АвтоВАЗа еще в 1998 году. Автомобиль был выпущен в единственном экземпляре и впервые дебютировал на международном автосалоне в Париже 1998 года.

В первую очередь концепт привлекал внимание смелым и радикальным для конца 90-х дизайном: вытянутая почти до дверей оптика, панорамное остекление, приборная панель, встроенная в центр рулевого колеса, и огромные круглые двери.

Но автомобиль отличался не только смелым дизайном, но и рядом необычных для отечественного автопрома тех времен решений. Кузов «Рапана» был каркасный с панелями из пластмассы, в основе лежала стальная рама. Аккумуляторы были интегрированы в шасси, а в моторном отсеке стоял экспериментальный электромотор от батарейной «Оки».