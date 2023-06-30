Подготовлен закон об отмене штрафов за "выделенку" с 22 до 6 часов

Депутаты Госдумы из партии «Новые люди» подготовили законопроект, предусматривающий отмену для водителей штрафов за проезд по выделенной полосе для общественного транспорта в ночное время. Об этом сообщает «Прайм».

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«Проектом федерального закона «О внесении изменения в статью 12.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее – законопроект) предлагается исключить административную ответственность для водителей и собственников транспортных средств за проезд по полосе для маршрутных транспортных средств с 22:00 до 6:00», — приводит агентство выдержку из пояснительной записки к законопроекту.

Документ в настоящее время направлен в правительство для получения отзыва. Необходимость отмены штрафных санкций авторы объясняют тем, что водители выезжают на «выделенки» ночью в связи с проводимым ремонтом дорог, а также на трудных для проезда участках. Кроме того, проезд по выделенным полосам ночью не влияет на скорость движения общественного транспорта, настаивают они.