Развенчаны самые популярные мифы о переводе автомобилей на газ

В последние годы вокруг газобаллонного оборудования (ГБО) для автомобилей возникло множество мифов, которые порой заставляют людей задумываться о возможности полного перехода на газовое топливо. Журнал «За рулем» решил развеять пять наиболее распространенных заблуждений, связанных с ГБО.

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Первое заблуждение касается мнения о том, что использование газа продлевает срок службы двигателя. Этот миф не лишен оснований, так как газ является предпочтительным топливом для поршневой группы двигателя с гидрокомпенсаторами, и если их нет, то регулировку клапанов придется проводить чаще, чем предписывает регламент.

Второе заблуждение связано с утверждением, что 60-литровый газовый баллон обеспечивает больший запас хода, чем полный бак бензина того же объема. На самом деле это лишь миф, так как расход газа в литрах превышает расход бензина, а также газовые баллоны обычно заправляют на 15% меньше, чем их полная вместимость, в целях обеспечения безопасности.

Третье заблуждение связано с представлением о том, что ГБО можно установить на любой автомобиль и хотя это в принципе возможно, в реальности компактные «малолитражки» и так уже экономичны по расходу топлива, а также в некоторых случаях багажник таких автомобилей настолько мал, что просто нет места для установки баллона.

Четвертое заблуждение популярно среди тех, кто считает, что автомобилю с ГБО не нужен бензин. На самом деле это не так, потому что современные системы ГБО настроены таким образом, чтобы запуск и прогрев двигателя происходили с использованием штатного вида топлива.