Changan вывел на рынок РФ новую комплектацию лифтбека Uni-V

Changan Uni-V представлен на российском рынке с февраля 2023 года. До нынешнего времени лифтбек предлагался в единственной комплектации LX, теперь марка презентовала Uni-V DLX - новую версию с более богатым списком опционального оснащения.

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В условно базовой версии исполнения модель имеет панорамную крышу, светодиодную оптику, круиз-контроль, камеры кругового обзора, салон с кожаной отделкой и так далее.

В комплектации DLX, пишут "Китайские автомобили", список расширен, появились: активный задний спойлер, пневматические упоры капота, датчик дождя, многоцветная фоновая подсветка салона, водительское кресло с вентиляцией и обогревом, ремни безопасности с преднатяжителями на втором ряду, аудиосистема Sony с десятью динамиками, системы мониторинга "слепых" зон, удержания в полосе, автоторможения, чтения дорожных знаков, автоматического управления дальним светом, а также ассистент движения в пробке.

Цена Changan Uni-V в комплектации DLX - 2 799 900 рублей. Более простая версия стоит 2 629 900 рублей.

Changan

Вне зависимости от исполнения лифтбек оснащён 181-сильным турбомотором и 7-ступенчатым "роботом".

Накануне стартовали продажи конкурента Uni-V от Chery - "короля седанов" Arrizo 8.