Два спорткара BMW пустили под пресс во Франции из-за нарушения ПДД

Французская полиция опубликовала видеоролик с уничтожением двух автомобилей BMW, водители которых занимались дрифтом на дорогах. Один из владельцев заявил о том, что даже не успел забрать из машины личные вещи и обжаловать решение о ее уничтожении, пишет Carscoops.

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По данным издания, специальным прессом были раздавлены две машины BMW третьей серии: купе в кузове Е36 и седан Е46.

При этом владелец BMW Е36 утверждает, что его машину уничтожили на основании дрифта в абсолютно пустой промышленной зоне. И он даже не успел обжаловать это решение и забрать из автомобиля личные вещи, так как при конфискации был на работе.

Nationale Police de la Seine Maritime

А под пресс машину пустили до того, как к делу успел подключиться адвокат. При этом владелец все равно нанял защитника для представления своих интересов во время слушаний, которые состоятся 15 января 2024 года.

Арест и уничтожение машины за дрифт на дороге и другое агрессивное вождение во Франции законен. Нарушение правил дорожного движения в стране наказывается предельно жестко. Законы на этот счет были изменены в 2018 году после роста числа нарушений на 1400%.