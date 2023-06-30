Mitsubishi Ralliart анонсировала раллийный пикап L200 следующего поколения

Как сообщает SPEEDME.RU, 26 июля состоится премьера нового поколения Mitsubishi Triton/L200, однако его раллийный вариант уже готовится к участию в первых соревнованиях. Команда Mitsubishi Ralliart планирует принять участие в Азиатском ралли по пересеченной местности (AXCR) в августе 2023 года.

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Недавно был представлен концепт XRT нового Mitsubishi Triton, а серийная версия была показана в официальных тизерах. Раллийный вариант, который находится в финальной стадии разработки, также был представлен в официальной галерее, одетый в камуфляж.