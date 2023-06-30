Mitsubishi Ralliart анонсировала раллийный пикап L200 следующего поколения
Как сообщает SPEEDME.RU, 26 июля состоится премьера нового поколения Mitsubishi Triton/L200, однако его раллийный вариант уже готовится к участию в первых соревнованиях. Команда Mitsubishi Ralliart планирует принять участие в Азиатском ралли по пересеченной местности (AXCR) в августе 2023 года.
Недавно был представлен концепт XRT нового Mitsubishi Triton, а серийная версия была показана в официальных тизерах. Раллийный вариант, который находится в финальной стадии разработки, также был представлен в официальной галерее, одетый в камуфляж.
Согласно пресс-релизу, новый раллийный автомобиль был полностью переработан, включая кузов, раму, шасси и двигатель. Он соответствует правилам группы T1 и имеет несколько обновлений по сравнению со стандартной моделью пикапа.