Анонсирован выход обновленного автомобиля Kia Seltos

Обновленный кроссовер Seltos был официально анонсирован для рынка Индии. На YouTube-канале Kia India опубликовали видео-тизер с машиной.

Автомобиль дебютирует уже во вторник, 4 июля. Как стало известно, рестайлинговый Kia Seltos будет оснащен новыми светодиодными фарами и фонарями. Также модели дадут полностью пересмотренный салон с новыми воздуховодами, переработанным блоком климата и «моноэкраном». Он объединит в себе цифровую приборную панель и мультимедийную систему.

Кроссовер должны пополнить электронно управляемая панорамная крыша с люком, вентиляция передних кресел, система электронного контроля устойчивости (ESC), система контроля давления в шинах и дополнительные подушки безопасности.

Точной информации о том, какими техническими характеристиками наделят Seltos, пока нет. Однако СМИ Индии информируют о том, что машина получит сразу три двигателя: 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» на 115 сил, 116-сильный дизель того же объема и 160-сильный турбомотор.